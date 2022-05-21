48 работников культуры получили звание заслуженных деятелей Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев своим указом постановил за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":
Абаханову Искаиру Джардемовичу – певцу ансамбля "Дос-Мұқасан", город Алматы
Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне – директору КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова", Северо-Казахстанская область
Адилову Кайратбеку Нурушевичу – артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла", город Алматы
Айткожановой Райхан – профессору РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова", город Алматы
Алимбекову Жунису Нургазовичу – артисту КГКП "Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова"
Байбусинову Нуржану Тлеубековичу − дирижеру симфонического оркестра РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", город Алматы
Балагумарову Дастану Кайролаевичу − старшему преподавателю РГУ "Казахский национальный университет искусств", город Нур-Султан
Бапанову Алибаю Калтаевичу − профессору РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова", город Алматы
Бахтыгерееву Бейбиту Салауатовичу − директору ГККП "Акмолинский областной русский драматический театр"
Бокыбаеву Нурбакыту Абдыгалиевичу − директору РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", город Алматы
Борецкому Олегу Михайловичу − доценту НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", город Алматы
Варисову Нуралиму Мамутовичу − певцу народного фольклорного ансамбля "Нава" РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова", город Алматы
Габбасовой Гульмире Надымовне − доценту РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова", город Алматы
Галсанову Александру Валерьевичу − главному дирижеру симфонического оркестра ГККП "Ертіс концерт", Восточно-Казахстанская область
Ганн Лидие Давыдовне − заведующему отделом РГКП "Республиканский немецкий драматический театр", город Алматы
Дараеву Махмуту Мариповичу − артисту РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова", город Алматы
Ермекбаеву Али Акбергеновичу − художественному руководителю камерного оркестра ГККП "Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой"
Жармухамбетовой Мадине Кайрбековне − хормейстеру камерного хора ГККП "Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова", город Павлодар
Исенову Тасмухану Жаксыгалиевичу − заведующему отделом РГУ "Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова", город Алматы
Капалбекову Нагашибеку − главному научному сотруднику РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур", город Алматы
Каримову Негметулле Харрасовичу − профессору РГУ "Казахский национальный университет искусств", город Нур-Султан
Кобжановой Светлане Жумасултановне − заместителю директора РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева", город Алматы
Койлышову Сериккулу Курманкуловичу − артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла", город Алматы
Махан Құрманбай Жарқынбайұлы − руководителю отдела РГКП "Государственная концертная организация "Қазақконцерт" имени Р. Баглановой", город Нур-Султан
Мукажановой Кульжазире Жумадильевне − заведующему отделом РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева", город Алматы
Муканову Аскару Тулеугалиевичу − артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП "Государственная концертная организация "Қазақконцерт" имени Р. Баглановой", город Нур-Султан
Мырзахан Әлімхан Мырзаханұлы − руководителю КГКП "Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова"
Нұрхалық Серік Сақбайұлы − артисту ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой"
Передеро Татьяне Владимировне − концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова"
Сабиргалиевой Санжан Тулеуовне − артистке РГКП "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы", город Алматы
Сону Лаврентию Дядюновичу − режиссеру–постановщику АО "Қазақфильм" имени Ш. Айманова", город Алматы
Сраилову Бахыту Бекмурзаулы − директору ГККП "Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова", Туркестанская область
Сыздыкову Дуйсенхану Ерехановичу − руководителю отдела РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла", город Алматы
Сырлыбаеву Серику Омаровичу − профессору РГУ "Казахский национальный университет искусств", город Нур-Султан
Тазабекову Орынбасару Калыкпаевичу − директору ТОО "DOS Film Production", город Алматы
Танабаевой Саре Ескаировне − ветерану труда, Западно-Казахстанская область
Тастанбекову Ержану Отановичу − композитору, город Алматы
Текееву Сатыбалды Кошкимбаевичу − кинорежиссеру АО "Қазақфильм" имени Ш. Айманова", город Алматы
Темербаевой Галие Амеркамзаевне − артистке ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой"
Туктибаеву Сеиткасыму Шеримовичу − директору ГККП "Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева"
Уважанову Канату Стальевичу − главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла", город Алматы
Умбеталиевой Долорес Александровне − руководителю балетной труппы НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера", город Нур-Султан
Утебаевой Майсе Омарбековне − преподавателю РГКП "Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова", город Алматы
Утуленовой Мапрузе Кадешевне − певице КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева", Восточно-Казахстанская область
Хлащевой Ольге Дмитриевне − руководителю отдела АО "Қазақфильм" имени Ш. Айманова", город Алматы
Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы − директору РГКП "Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі", Восточно-Казахстанская область
Шекерову Бекбулату Базарбаевичу − главному редактору АО "Қазақфильм" имени Ш. Айманова", город Алматы
Шоманұлы Әбілқасыму − киноактеру, город Алматы.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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