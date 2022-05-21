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48 работников культуры получили звание заслуженных деятелей Казахстана | BaigeNews.kz 21 мая, 09:34
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Фото: из открытых источников

48 работников культуры получили звание заслуженных деятелей Казахстана

Глава государства подписал указ о присвоении почётного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев своим указом постановил за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":

  1. Абаханову Искаиру Джардемовичу – певцу ансамбля "Дос-Мұқасан", город Алматы

  2. Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне – директору КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова", Северо-Казахстанская область

  3. Адилову Кайратбеку Нурушевичу – артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла", город Алматы

  4. Айткожановой Райхан – профессору РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова", город Алматы

  5. Алимбекову Жунису Нургазовичу – артисту КГКП "Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова"

  6. Байбусинову Нуржану Тлеубековичу − дирижеру симфонического оркестра РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", город Алматы

  7. Балагумарову Дастану Кайролаевичу − старшему преподавателю РГУ "Казахский национальный университет искусств", город Нур-Султан

  8. Бапанову Алибаю Калтаевичу − профессору РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова", город Алматы

  9. Бахтыгерееву Бейбиту Салауатовичу − директору ГККП "Акмолинский областной русский драматический театр"

  10. Бокыбаеву Нурбакыту Абдыгалиевичу − директору РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", город Алматы

  11. Борецкому Олегу Михайловичу − доценту НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", город Алматы

  12. Варисову Нуралиму Мамутовичу − певцу народного фольклорного ансамбля "Нава" РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова", город Алматы

  13. Габбасовой Гульмире Надымовне − доценту РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова", город Алматы

  14. Галсанову Александру Валерьевичу − главному дирижеру симфонического оркестра ГККП "Ертіс концерт", Восточно-Казахстанская область

  15. Ганн Лидие Давыдовне − заведующему отделом РГКП "Республиканский немецкий драматический театр", город Алматы

  16. Дараеву Махмуту Мариповичу − артисту РГКП "Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова", город Алматы

  17. Ермекбаеву Али Акбергеновичу − художественному руководителю камерного оркестра ГККП "Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой"

  18. Жармухамбетовой Мадине Кайрбековне − хормейстеру камерного хора ГККП "Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова", город Павлодар

  19. Исенову Тасмухану Жаксыгалиевичу − заведующему отделом РГУ "Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова", город Алматы

  20. Капалбекову Нагашибеку − главному научному сотруднику РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур", город Алматы

  21. Каримову Негметулле Харрасовичу − профессору РГУ "Казахский национальный университет искусств", город Нур-Султан

  22. Кобжановой Светлане Жумасултановне − заместителю директора РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева", город Алматы

  23. Койлышову Сериккулу Курманкуловичу − артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла", город Алматы

  24. Махан Құрманбай Жарқынбайұлы − руководителю отдела РГКП "Государственная концертная организация "Қазақконцерт" имени Р. Баглановой", город Нур-Султан

  25. Мукажановой Кульжазире Жумадильевне − заведующему отделом РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева", город Алматы

  26. Муканову Аскару Тулеугалиевичу − артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП "Государственная концертная организация "Қазақконцерт" имени Р. Баглановой", город Нур-Султан

  27. Мырзахан Әлімхан Мырзаханұлы − руководителю КГКП "Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова"

  28. Нұрхалық Серік Сақбайұлы − артисту ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой"

  29. Передеро Татьяне Владимировне − концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова"

  30. Сабиргалиевой Санжан Тулеуовне − артистке РГКП "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы", город Алматы

  31. Сону Лаврентию Дядюновичу − режиссеру–постановщику АО "Қазақфильм" имени Ш. Айманова", город Алматы

  32. Сраилову Бахыту Бекмурзаулы − директору ГККП "Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова", Туркестанская область

  33. Сыздыкову Дуйсенхану Ерехановичу − руководителю отдела РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла", город Алматы

  34. Сырлыбаеву Серику Омаровичу − профессору РГУ "Казахский национальный университет искусств", город Нур-Султан

  35. Тазабекову Орынбасару Калыкпаевичу − директору ТОО "DOS Film Production", город Алматы

  36. Танабаевой Саре Ескаировне − ветерану труда, Западно-Казахстанская область

  37. Тастанбекову Ержану Отановичу − композитору, город Алматы

  38. Текееву Сатыбалды Кошкимбаевичу − кинорежиссеру АО "Қазақфильм" имени Ш. Айманова", город Алматы

  39. Темербаевой Галие Амеркамзаевне − артистке ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой"

  40. Туктибаеву Сеиткасыму Шеримовичу − директору ГККП "Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева"

  41. Уважанову Канату Стальевичу − главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла", город Алматы

  42. Умбеталиевой Долорес Александровне − руководителю балетной труппы НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера", город Нур-Султан

  43. Утебаевой Майсе Омарбековне − преподавателю РГКП "Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова", город Алматы

  44. Утуленовой Мапрузе Кадешевне − певице КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева", Восточно-Казахстанская область

  45. Хлащевой Ольге Дмитриевне − руководителю отдела АО "Қазақфильм" имени Ш. Айманова", город Алматы

  46. Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы − директору РГКП "Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі", Восточно-Казахстанская область

  47. Шекерову Бекбулату Базарбаевичу − главному редактору АО "Қазақфильм" имени Ш. Айманова", город Алматы

  48. Шоманұлы Әбілқасыму − киноактеру, город Алматы.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

#культура #Касым-Жомарт Токаев
21 мая, 09:34
2917
Журналист

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