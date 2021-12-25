19-летнему блогеру, осквернившему портрет ветерана, дали четыре года колонии

Московский городской суд приговорил к четырём годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на РИА Новости.
"Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — сообщили в прокуратуре.
Ему также запретили размещать материалы в Сети в течение пяти лет.
Гособвинитель просил максимальное наказание по 354-й статье УК — пять лет колонии с лишением права администрировать сайты на тот же период.
Как сообщала прокуратура Москвы, ночью 25 ноября Юферов, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный герою ВОВ гвардии лейтенанту Анатолию Фролову. Свои действия он снял на телефон и позже опубликовал.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, блогер помочился на портрет.