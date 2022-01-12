1678 участников мародерств и незаконных акций задержаны в Алматы

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В министерстве внутренних дел рассказали о проведенной работе по зачистке Алматы и других регионов, передает BaigeNews.kz.

"Зачищены участки Алатауского и Медеуского районов. Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов. На пяти блокпостах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес", - сообщили в комендатуре Алматы.

На пульт "102" поступило всего 881 сообщение. В call-центр комендатуры поступило 136 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования.

В МВД рассказали, что при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области задержаны граждане, у которых изъяты три единицы нарезного карабина, 11 пистолетов "Макарова" похищенные во время беспорядков, магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм. По этим делам начато досудебное расследование.

"В Восточно-Казахстанской области за нарушение режима ЧП остановлен автомобиль марки Mersedes-Bens, в котором обнаружены и изъяты резиновая дубинка и светошумовая граната, которыми завладели протестующие в ходе нападения на акимат города. Начато досудебное расследование. В Жамбылской области задержан гражданин, у которого изъяты пять ружей, 110 патронов различного калибра и три магазина от автомата и пистолета, похищенные из охотничьего магазина. Начато досудебное расследование. В Таразе обнаружены и изъяты автомат "Калашникова" и нарезная винтовка "ТОЗ 18". Также около ТД Sulpak в коробке обнаружены четыре светозвуковых гранат без запалов. В Кызылординской области задержан гражданин, у которого изъято похищенное во время штурма полицейских зданий помповое ружье Форт-500", - говорится в сообщении МВД РК.





