Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в воскресенье

Синоптики "Казгидромета" дали прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, грозы. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге страны с пыльной бурей. На севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на севере, в центре страны – град.

Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей, в области Жетысу, на юге, западе Актюбинской областях сохраняется сильная жара 35-39°С, на юге, северо-западе Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41°С.

Днем на юге области Жетысу, на востоке, в центре Алматинской области сохраняется очень сильная жара 40-42°С.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Северо-Казахстанской областях сохраняется, на юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, в центре, на юге Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 августа днём на севере, в центре, востоке области Улытау ожидается гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днём на севере, юге области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днём ожидается гроза.

На севере, западе области Абай ожидается гроза. Ветер северный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.



Днём в центре, на юге Карагандинской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем в центре, на юге области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде днём ожидается гроза.

Днём в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части сохранится сильная жара 35-37 градусов. В Алматы днём ожидается гроза. Днём сохранится сильная жара 35 градусов. В Конаеве жара 35-37 градусов.

Днём в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем на востоке области град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре утром и днём ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью в восточной половине, днём на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днём на севере, востоке области ожидается град. Ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днём ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду.

Утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане днём ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юге, западе области сохраняется сильная жара 37 градусов.

В Астане утром и днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15 метров в секунду.

Днём в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-западный днём порывы 15-20 метров в секунду. Днём сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

Днём на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Уральске днём сильная жара 35 градусов.

Днём на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41 градусов. В Актау днём сохраняется сильная жара 38 градусов.

Днём в центре, на юге Кызылординской области и в Кызылорде ожидается гроза. Ветер северный днем в центре, на юге области 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днём на большей части Костанайской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град. Ветер северо-западный днем на юге, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Ночью на юго-востоке, востоке, днем на большей части Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман, днём град. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.