Несовершеннолетняя девушка пропала без вести в Костанае

Фото: ДП Костанайской области

17-летняя Ирина Сергушова вышла из дома 29 октября и не вернулась.

С заявлением в полицию обратилась мать пропавшей девушки, передаёт BaigeNews.kz. На поиски ориентирован весь личный состав полиции.

"Приметы: европейской внешности, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы тёмные. Одета: куртка и шапка чёрного цвета, трико и толстовка также чёрного цвета, кроссовки белого цвета. Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить в полицию на телефон 102", - прокомментировали в ДП Костанайской области.