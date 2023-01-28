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Несколько месяцев пролежал в своей квартире актюбинский пенсионер
В Актобе сердобольные соседи спасли обездвиженного пенсионера. 64-летний Юрий Онищенко несколько месяцев беспомощно пролежал в своей квартире. У него отказали ноги и отнялась речь. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы бдительные горожане не забили тревогу. А сигналом послужили удушающие запахи из квартиры, которые распространились по всему подъезду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Юрию Онищенко 64, но выглядит пенсионер гораздо старше. Еще бы, мужчину едва спасли от смерти. Оказывается, он несколько месяцев без движения пролежал в своей квартире. У старика отказали ноги, позвать на помощь он не мог – пропал голос. Обездвиженный и истощенный, он тихо умирал на грязной постели. О том, что с пенсионером не всё в порядке, соседи догадались, когда в подъезде появился невыносимый запах.
"Неприятные запахи пошли, газа или чего, вонять стало. И МЧС вызвали, МЧС выбили дверь, открыли. Он под себя ходил", - сообщила соседка Надежда Мельникова.
Впрочем, соседи уже не в первый раз спасают Юрия Онищенко. Говорят: несмотря на возраст и здоровье, он злоупотреблял алкоголем. Уверены, именно вредная привычка довела старика до такого.
"Он лежачий был, он не вставал. Год назад, позапрошлой осенью, я на ноги его поставила. Он тоже был никакучий. С тетей Надей мы скорую вызывали. С боем отправили. Привезли, его прокололи. Все, он ходил. Но потом есть друзья, которые ему помогли на ноги опять не вставать. Он пил, хорошо пил, если честно сказать", - заявила соседка Наталья Пискунова.
Сейчас за беспомощным стариком ухаживают соседи и волонтеры. Совместными силами они убрались в квартире, заменили кровать, искупали и одели пенсионера. Более того, нашли контакты сына, который живет в другом городе. Он вроде бы обещает навестить отца.
"Насколько мне известно, едет сын. С ним все-таки связались, и, получается, сын уже будет решать дальнейшую, как говорится, судьбу. Либо его в дом престарелых, я не знаю, будет отказываться, не будет отказываться. Что будет происходить, я не знаю. Но до приезда сына, пока это все не будет сделано, он у нас под крылом", - рассказала организатор волонтерского движения "Добро" Екатерина Голотина.
Как раз по той причине, что пенсионер фактически не одинок, в соцзащите не могут взять его под опеку. Для этого необходимо, чтобы сын написал официальный отказ от отца. Только в этом случае за стариком смогут закрепить соцработника либо определить его в дом для пожилых.
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