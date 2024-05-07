Несколько коммерческих объектов снесли в Алматы

В Алматы по решению суда под снос попали объекты общественного питания и магазин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление градостроительного контроля города.

Речь идёт об объектах, расположенных по адресу: улица Туркебаева, 88. Установлено, что пристройка возведена без разрешительных документов.

В отношении собственника (физическое лицо) приняты меры по статьям КоАП РК – 316 часть 1, 321, 323 – с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

18 мая 2023 года подан иск на снос в СМЭС, который судом был удовлетворён. Позднее собственник подал апелляционную жалобу, однако решение суда первой инстанции оставлено без изменений. 6 мая снос объекта завершился в присутствии судебных исполнителей.

Указывается, что по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года снесено 28 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы "Мечта" и KHAN.