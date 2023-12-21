Непогода парализовала движение на трассах в 7 областях Казахстана

Из-за ухудшения погоды ограничено движение транспорта на 16 участках трасс в 7 областях Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Ранее из-за снегопада, метели и ограничения видимости перекрыли движение транспорта на трёх участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана. Затем список закрытых участков увеличился.

Акмолинская область — 3 участка.

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган;

"Жезказган-Петропавловск" км. 536-569, уч. п.Бузулук-п.Знаменка;

"Жаксы-Есиль-Бузулук" км. 64-82, уч. г.Есиль-п.Бузулук.

Актюбинская область — 1 участок

"Самара-Шымкент" км. 965-1240, уч.п.Карабутак-гр.Кызылординской обл., Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Алматинская область — 3 участка

"Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" км. 44-109, уч. с.Торе-с.Лавар — 65 км; 2. "Алматы-Шелек-Хоргос" км. 24-254, уч. пункт взимания платы-гр.Жетысуской обл. — 230 км;

"Алматы-Ташкент-Термез" км. 102-143, уч. с.Дегерес-гр.Жамбылской обл. — 41 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область — 2 участка

"Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с. Кенен — с. Кайнар (новый перевал Кордай); "Алматы-Ташкент-Термез" км. 143-214, уч. гр.Алматинской обл.-с.Кордай −71 км. Ограничение действует для всех видов транспорта.

Жетысуская область — 2 участка

"Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык — 100 км.; 2. а/д "Сарыозек-Коктал" км. 45-68, уч. (перевал Алтын Емель) (подрядчик ТОО "РСУ-1″). Ограничение действует для всех видов транспорта.

Костанайская область — 2 участка

"Екатеринбург-Алматы" км. 487-539, уч. п.Федоровка-г.Костанай — 52 км;

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 7-218, уч. г.Тобыл-с.Октябрьское — 211 км. Ограничение действует для грузового и общественного транспорта.

Кызылординская область — 1 участок

"Самара-Шымкент" км. 1240-1563, уч. гр.Актюбинской обл.- с.Торетам −332 км.