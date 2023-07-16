Непобеждённый Азат Максум ярко ворвался в UFC

Фото: instagram.com/aza.maksum

Казахстанский боец Азат Максум, имеющий в копилке 16 побед и ни одного поражения, провёл свой первый поединок в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с американским файтером Тайсоном Нэмом (21-13-1). Этот бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Максума раздельным решением судей.

Таким образом, Азат Максум одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА и успешно дебютировал в UFC, а Тайсон Нэм потерпел уже четырнадцатое поражение. Что касается выступлений Нэма в UFC, то это был его восьмой бой в крупнейшем промоушне — теперь у него три победы при пяти поражениях.