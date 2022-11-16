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"Нельзя добиться успеха, лёжа на диване" — Токаев
На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана заявил, что наступает время трудолюбивых людей. По его словам, в этой гонке смогут выиграть только те народы, которые сделают ставку на созидание и упорный труд, передает BaigeNews.kz.
"Позавчера я встречался с представителями молодежного движения "Новые люди". Ребята сами организовались, вдохновленные идеей создания справедливого Казахстана. Они убеждены, что новую страну должны строить люди с обновленной системой ценностей, основанной на трудолюбии и деятельном участии в судьбе Родины. Молодежь сегодня другая. Мне нравится, что многие молодые люди сегодня не ждут помощи от государства, а, наоборот, хотят сами быть полезными для своей страны", — сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан — это социальное государство, и здесь всегда будут поддерживать граждан, особенно социально уязвимых. Однако глава государства посоветовал не перекладывать ответственность за собственное благополучие на государство или общество.
"Нельзя добиться успеха, целыми днями лёжа на диване или бесцельно проводя время в смартфоне. Государство не может взять каждого за руку и отвести учиться или устроить на работу. Ни в одной стране такого нет. Одна крупная зарубежная нефтегазовая компания специально выделила 1000 мест для наших граждан для работы вахтовым методом с достойной зарплатой. К сожалению, 50 человек откликнулись на это предложение. Причина очень проста — никто не хочет куда-то ехать на работу. А в это время жители многих других государств без колебаний едут в глубинку или за рубеж, где берутся за любую работу", — сказал глава государства.
По его словам, некоторым регионам государство выделяет специальные гранты для обучения в центральных вузах страны. Однако из 10 тысяч использовано меньше четверти грантов.
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