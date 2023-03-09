Нелегальный обменный пункт криптовалют с оборотом в 34 миллиона долларов открыли казахстанцы

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Сотрудники столичного департамента АФМ выявили незаконную предпринимательскую деятельность трёх казахстанцев в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт "ABS Change" вне площадки Международного финансового центра "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в АФМ, указанные граждане осуществляли преступную деятельность в Астане в период с 2021 по 2023 год.

"В результате проведённых мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и семи миллионов тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысяч долларов США на двух крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе "Binance"", - говорится в сообщении.

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта составил почти 34 миллиона долларов США. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

В агентстве отметили, что основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу. Комплекс принимаемых мер позволил снизить в 2022 году уровень теневой экономики до 19,7 процента при прогнозном значении 21,5 процента.