Нелегальных трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана вычислили в Сатпаеве

Полицейские провели рейды в области Улытау и обнаружили незаконную трудовую деятельность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Незаконно работали 16 иностранных граждан: семь — из Узбекистана и девять — из Таджикистана. По решению суда их принудительно выселили.

"Установлено, что эти иностранцы работали в городе Сатпаев без соответствующего разрешения и документов. Иностранцы незаконно работали в городе Сатпаев, будучи привлеченными к административной ответственности и не выполняя требования, вынесенные постановлением суда, нарушили законодательство Республики Казахстан в сфере миграции. Кроме того, установлено, что два гражданина Республики Таджикистан уклонялись от ответственности, не исполнив требования постановления, вынесенного судом города Алматы", — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что наказаны и работодатели, у которых трудились иностранцы.