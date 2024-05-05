Нелегальных трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана вычислили в Сатпаеве
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Полицейские провели рейды в области Улытау и обнаружили незаконную трудовую деятельность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Незаконно работали 16 иностранных граждан: семь — из Узбекистана и девять — из Таджикистана. По решению суда их принудительно выселили.
"Установлено, что эти иностранцы работали в городе Сатпаев без соответствующего разрешения и документов. Иностранцы незаконно работали в городе Сатпаев, будучи привлеченными к административной ответственности и не выполняя требования, вынесенные постановлением суда, нарушили законодательство Республики Казахстан в сфере миграции. Кроме того, установлено, что два гражданина Республики Таджикистан уклонялись от ответственности, не исполнив требования постановления, вынесенного судом города Алматы", — сообщили в полиции.
В ведомстве уточнили, что наказаны и работодатели, у которых трудились иностранцы.
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