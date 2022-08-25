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Некоторые казахстанские школы оказались не готовы к новому учебному году
Едкий запах краски, пыль и ободранные стены. Примерно в таком виде встретит школьников большая часть павлодарских школ. Там из 46 учебных заведений, ремонт завершён только в 11, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
За неделю пообещали закончить все ремонтные работы и в Западно-казахстанском регионе. Однако некоторые учебные заведения до сих пор ждут финансирование.
Практически в аварийных условиях учатся дети в некоторых школах Туркестанской области. Как там намерены решить эту проблему, и смогут ли школы встретить детей 1 сентября в торжественной обстановке.
Ремонтные работы в одной из павлодарских школ идут уже полгода. К сентябрю здесь должны были только подкрасить стены, побелить потолки и отремонтировать двери. Капитальный ремонт случился не по плану.
Подготовить школу к новому учебному году теперь уже в оперативном режиме здесь стараются около 70 строителей. Директор заверяет, к 1-му сентября всё будет готово. К слову, за неделю завершить ремонт обещают ещё в 35 школах области.
Меньше повезло уральским школьникам. Там капитальный ремонт нужен в 20 учебных заведениях. Только на одну школу требуется больше миллиарда тенге.
"Сумма на капитальный ремонт требуется большая: 1 млрд 30 млн 423 тыс. Чтобы полностью отремонтировать школу. Это сумма с ценами 2021 года. Если деньги будут выделены, то первой будет ремонтироваться наша 9-я школа", - сказала директор СОШ №9 г. Уральска Майра Есенгазиева.
По словам директора, деньги запросили ещё в прошлом году, однако до сих пор ждут финансирование. Похоже, что и в этот раз вместо новых оконных рам, школьники увидят полиэтиленовые пакеты.
Не первый год обещают создать хорошие условия и для школьников Мактааральского района в Туркестанской области. Местную альма-матер построили еще в 70 годах прошлого столетия. С тех пор образование здесь получило не одно поколение сельчан. Однако сегодня учиться в такой школе небезопасно – здание обветшало, сыпется фасад, повсюду трещины. Но главная проблема — школьникам здесь тесно. Мест на всех детей аула уже не хватает.
В Туркестанской области к 1 сентября 4 школы могут не успеть с ремонтом. К слову, по стране риски срыва капитального ремонта есть чуть ли не в каждом регионе. Тем временем, в Министерстве просвещения разводят руками, мол, за готовность школ отвечают акиматы. Пока чиновники разбираются, кто же виноват и что теперь делать, некоторые школьники, похоже, сядут за парты вместе со строительными бригадами и под звуки дрели.
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