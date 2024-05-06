Некоторые автобусы изменят схемы движения в Астане
Вчера, 15:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 15:44Вчера, 15:44
431Фото: CTS
С 8 мая два городских автобусных маршрута изменят схему движения в Астане. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
"Меняются схемы движения маршрутов №48 и №51. Маршрут № 48 теперь в направлении улицы Кудайбердиулы также будет курсировать с заездом на остановочный пункт "Гостиница Нурдаулет". Маршрут № 51 - схема движения продлевается до ЖК "Орман парк", - уточнили в компании.
Самое читаемое
- Мошенница обманула десятки автомобилистов в Астане
- Почему гибнут зелёные насаждения в Астане, рассказал эксперт
- НПК обязана избавиться от этого человека – адвокат Вранчев ответил на обвинения Ертысбаева
- Бишимбаев назвал эксперта Халимназарова сомнительным
- В Семее месяц ищут загадочно исчезнувших подростков: что известно на сегодня