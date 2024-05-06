Некоторые автобусы изменят схемы движения в Астане

С 8 мая два городских автобусных маршрута изменят схему движения в Астане. Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"Меняются схемы движения маршрутов №48 и №51. Маршрут № 48 теперь в направлении улицы Кудайбердиулы также будет курсировать с заездом на остановочный пункт "Гостиница Нурдаулет". Маршрут № 51 - схема движения продлевается до ЖК "Орман парк", - уточнили в компании.