Неизвестные надругались над собакой в Рудном: полиция ищет зоофила

Случайная прохожая в Рудном обнаружила мёртвую собаку со следами возможного сексуального насилия. Шокирующую новость в социальных сетях сообщили местные зоозощитники, передаёт BaigeNews.kz.

"В кустах лежала мёртвая собака, истерзанная, внутренности все наружу, зад в крови, рядом лежал так же в крови презерватив. Я сообщила в группу полиции и волонтёрам, кто посвободней. Позже подошла и сама девушка, но тело собаки пропало. Кто забрал, неизвестно", — пишут зоозащитники.

Жители Рудного опасаются, что неизвестный живодёр может не остановиться на содеяном и перенесёт свою агрессию уже на людей.

"Город погряз в жестокости. Мы боремся за каждую маленькую жизнь ,лечим, хватаемся за последний шанс,а какая то св...чь безжалостно губит невинное и беззащитное животное, обрекая на мучительную смерть", — возмужены волонтёры.

Публикацию прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области. В ведомстве уточнили, что эта жуткая история полицейским стала известна после мониторинга социальных сетей, однако заявлений в полицию по данному факту не поступало.

"В ходе разбирательств, полицейскими был установлен автор публикации, который указал на место происшествия. В настоящее время, по данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животным". Полицейскими Рудного проводятся мероприятия по установлению очевидцев и поиска подозреваемого лица. Департамент полиции Костанайской области призывает очевидцев происшествия сообщить всю известную информацию на номер 102", — сообщили в полиции.

В управлении полиции Рудного заявили, что возьмут расследование на контроль.