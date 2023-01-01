Нефтяная компания в Жанаозене отреагировала на видеообращение рабочих

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В Сети появилось видеообращение, которое записали сотрудники ТОО "МунайСпецСнаб Компани". Нефтяники потребовали обеспечить всех работой и продлить тендер с ТОО "ОзенМунайСервис". В компании отреагировали на видео и прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "ОзенМунайСервис".

В компании отметили, что согласно порядку проведения закупок АО "Самрук-Казына", ТОО "ОзенМунайСервис" ежегодно проводит тендер на оказание услуг спецтехники.

"В начале ноября 2022 года ТОО "ОзенМунайСервис" объявило тендер на оказание услуг спецтехники Агрегатов и АЦН, в котором участвовали ТОО "МунайСпецСнаб Компани" и ТОО "Бек-А". 29 декабря 2022 года по итогам тендера победителем признано ТОО "Бек- А". Вместе с тем, в ходе проверки результатов тендера, ТОО "ОзенМунайСервис" выявил ошибки: по АЦН — из 44-х водителей опыт работы одного меньше всего на четыре дня положенного стажа, по Агрегату — удостоверения об обучении некоторых машинистов и мотористов плохо отсканированы и нечитаемые. 30 декабря 2022 года руководство ТОО "ОзенМунайСервис" проведена встреча с персоналом ТОО "МунайСпецСнаб Компани". Во время встречи работникам сообщили о победителе проведённого тендера и мерах по переводу высвободившихся работников в ТОО "Бек-А", — говорится в тексте пресс-релиза.

В пресс-службе компании также отмечают, что компания-победитель тендера изъявила желание принять на работу высвобождаемых сотрудников ТОО "МунайСпецСнаб Компани".

"В настоящее время ТОО "ОзенМунайСервис", опираясь на нормы законодательства приняло протокольное решение о предоставлении ТОО "МунайСпецСнаб Компани" объёмов работ на условиях ежедневной потребности, до исправления победителем тендера выявленных ошибок. Согласно порядку проведения закупок АО "Самрук-Казына", победитель имеет право на исправление допущенных недостатков в течении двух рабочих дней. Следующее открытие системы назначено на 5 января 2023 года. После чего будет определен победитель тендера", — уточнили в компании.

В "ОзенМунайСервис" также подчеркнули, что требования в видеообращении, которое записали рабочие 1 января, необоснованы, поскольку противоречат порядку проведения закупок АО "Самрук- Казына".

После записи видеообращения работники разошлись с места сбора и приступят к работе согласно графику, отметили в компании.