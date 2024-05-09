Неделя казахстанского кино: в кинотеатрах покажут военную драму "Лето 1941 года" о лейтенанте Ади Шарипове

В рамках недели военно-патриотического кино, посвященной Дню победы в кинотеатрах Алматы, Караганды, Шымкента и Талгара состоится показ фильма "Лето 1941 года", передает BaigeNews.kz.

Фильм режиссера Бекболата Шекерова рассказывает о боях с партизанскими отрядами в годы Великой Отечественной войны. Кинокартина повествует о биографической истории выдающегося казахского деятеля, лейтенанта Ади Шарипова, отличившегося своей доблестью в годы ВОВ и возглавлявшего диверсионные группы.

Сюжет фильма разворачивается в начале Второй Мировой войны: третий Рейх напал на СССР, в Беларуси ведутся ожесточенные бои и силы советской армии пока вынуждены отступать. Именно в таком трудном положении оказался молодой лейтенант из Казахстана Ади Шарипов. Его взвод прикрывал отступление полка, но в итоге сам оказался в окружении врага на болоте. Несмотря ни на что, лейтенант создает партизанский отряд и дает нацистским оккупантам достойный отпор.