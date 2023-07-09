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inform.kz Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07
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Фото: inform.kz

Неблагоприятные метеоусловия ожидаютcя в трёх городах Казахcтана

Синоптики сообщают, что в трёх городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ночью 9 июля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Актобе 9 июля и ночью 10 июля метеоусловия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере, по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

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Сегодня, 12:07
213
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