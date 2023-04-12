Не считаю своих детей виновными - Жигули Дайрабаев прокомментировал приговор сыновьям

Фото: inform.kz

Мажилисмен Жигули Дайрабаев на заседании мажилиса прокомментировал приговор, вынесенный в отношении его сыновей, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не считаю своих детей виновными. Они борются за справедливость. Они подадут на аппеляцию и будут отстаивать свое достоинство. Почему я должен покинуть Мажилис? Сельчане и члены партии "Ауыл" выразили мне высокое доверие, и я должен решать поднятые вопросы", - сказал он.

Он также поблагодарил коллег за поддержку. Напомним, суд №2 Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении четырёх лиц, обвиняемых в совершении мошенничества. На скамье подсудимых оказались двое сыновей депутата мажилиса Жигули Дайрабаева. Дело было возбуждено по пункту 2 части 4 статьи 190 - мошенничество. В результате Молдакалык и Дайрабаеву дали по пять лет лишения свободы, с применением статьи 63 УК условно, с установлением пробационного контроля, также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.