Лента новостей
- Из-за нехватки земли в Шымкенте не могут достроить новый терминал аэропорта 14:22 21
- Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла турнир в Барселоне 14:03 83
- Жителей ВКО предупредили о возможном самопроизвольном сходе лавин 13:43 133
- Необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей на парк "Медеу" выявил Антикор 13:31 178
- "Бюджет народного участия": жители Астаны могут изменить свои дворы 13:22 173
- Посмотрите, где играют дети, неужели теперь это норма? - Смаилов о качестве строительства жилья 13:14 265
- Бывший министр просвещения Аймагамбетов получил должность в университете КАЗГЮУ 13:00 315
- Сокращение финансирования из бюджета Библиотеки первого президента рассмотрят уже в марте 12:54 227
- Фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила, почему решила баллотироваться в депутаты 12:20 302
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 12:14 368
- Почти 14 миллиардов тенге требуется для стабилизации цен на "социальный хлеб" 11:52 357
- Льготное автокредитование: будет ли дополнительное финансирование 11:50 281
- Акимов Жетысуской и Улытауской областей исключили из состава политсовета Amanat 11:47 341
- Казахстанским аграриям выделят 413 тысяч тонн льготного дизтоплива 11:32 303
- "Врач" из Сирии выманил у акмолинки пять миллионов тенге 11:32 324
- Почти 100 тысяч иностранцев зарегистрировались в Алматы в 2022 году 11:20 413
- "Работа не проводится" - Смаилов снова раскритиковал акимов за рост цен на продукты 11:15 479
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 11:13 421
- В полной безопасности чувствуют себя казахстанцы, никогда не состоявшие в браке 11:01 374
- В каких регионах больше всего взлетели цены на продукты и почему 10:54 471
- Казахстанские спасатели вылетели в Турцию 10:14 445
- Сколько кандасов переехали в Казахстан с начала года 10:07 431
- Казахстанские предприятия заказали колледжам обучение 10 тысяч специалистов 09:57 402
- Образование детей подорожало в Казахстане, больше всего цены выросли в Павлодаре 09:23 538
- Семидневный траур объявлен в Турции, число жертв достигло почти трёх тысяч 09:02 683
- Число заболевших COVID-19 в Казахстане за сутки превысило 50 08:36 436
- Шахматную азбуку для малышей создали в Шымкенте 07:58 408
- Накачивание мяса птицы водой запретили в Казахстане 07:15 620
- Тело Ленина пытались похитить из Мавзолея 06:43 2042
- "Она была нереально крутая": футболист "Зенита" оценил казахскую кухню 05:02 651
- Двухлетний ребенок проглотил 11 магнитов в Караганде 04:23 720
- Многодетная сельчанка из ЗКО превратила хобби в успешный бизнес 03:19 1794
- Казахстанский нейрохирург провёл сложнейшую операцию пациенту в Узбекистане 02:48 13871
- Землетрясение в Турции: из Казахстана вылетят свыше 40 спасателей и врачей на помощь 01:30 763
- Дубль два: завод по переработке корня солодки запускают повторно в Кызылординской области 00:06 2129
- Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тёщу и спрыгнул сам 06.02.2023 7639
- Услуга по регистрации залога движимого имущества стала доступна на eGov.kz 06.02.2023 493
- Новый КПП установили в Иле-Алатауском нацпарке в Алматы 06.02.2023 540
- Снегопады и морозы ожидаются в Казахстане 06.02.2023 1013
- Рынок горит в Алматы 06.02.2023 1304
- Более двух миллионов тенге выманил у 60-летней казахстанки жених из Англии 06.02.2023 629
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 543
- Диплом больше не нужен? Как поменяются требования к работникам в Казахстане 06.02.2023 4576
- Города в руинах: последствия сильного землетрясения в Турции 06.02.2023 2348
- Землетрясение ощутили жители Шымкента 06.02.2023 854
- Землетрясение в Турции: к туристам обратились в компании Air Astana 06.02.2023 2343
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 2317
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 575
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 764
- Курс доллара в Казахстане снизился до семимесячного минимума 06.02.2023 615
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 611
- 26 человек с поддельными документами задержали пограничники в Казахстане 06.02.2023 1015
- Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан" 06.02.2023 623
- Как в стране борются с пытками, рассказали в Генеральной прокуратуре 06.02.2023 478
- Первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии состоится в Казахстане 06.02.2023 510
- В Усть-Каменогорске "заминировали" суд 06.02.2023 551
- Самолёт Qazaq Air совершил экстренную посадку в Атырау 06.02.2023 636
- Партия Respublica огласила список кандидатов в депутаты мажилиса 06.02.2023 659
- Фонд "Қазақстан халқына" закупил дорогостоящие лекарства на 15,5 миллиарда тенге 06.02.2023 565
- Мужчину, гнавшегося за подростком, разыскивают в Костанае 06.02.2023 1153
- Казахстан занял первое место в общекомандном зачёте этапа Кубка мира по пулевой стрельбе 06.02.2023 563
- Жителям Риддера сделали перерасчет за недополученное тепло 06.02.2023 486
- Талые воды угрожают трассе "Екатеринбург – Алматы" в Алматинской области 06.02.2023 623
- Проблемы в работе портала для получения льготного автокредита объяснили в ФРП 06.02.2023 718
- Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции 06.02.2023 588
- В Усть-Каменогорске школьников эвакуировали из-за сообщения об угрозе теракта 06.02.2023 936
- В столице начался внеочередной I Съезд партии Respublica 06.02.2023 491
- Условия предоставления интернет-площадей для размещения предвыборных агитационных материалов 06.02.2023 449
- Семьям погорельцев помогли восстановить квартиры в Караоткеле 06.02.2023 509
- Казахстанцев среди пострадавших в Турции и Сирии нет – МИД 06.02.2023 543
- Запуск рейса Астана — Пекин перенесли на неделю 06.02.2023 485
- Казахстан увеличил экспорт йодированной соли на 81,4% 06.02.2023 566
- Астанчан просят приезжать в аэропорт заранее из-за ремонта 06.02.2023 629
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 546
- Несколько микрорайонов Талдыкоргана остались без тепла 06.02.2023 530
- Давление инфляции может вызвать рост страховых тарифов — Ассоциация финансистов 06.02.2023 520
- Партия Amanat утвердила повестку внеочередного съезда 06.02.2023 596
- Ситуация в Рудном стабильная - акимат Костанайской области 06.02.2023 544
- У нас было недоверие к старой системе: в ОСДП объяснили, почему ранее игнорировали выборы 06.02.2023 558
- Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития 06.02.2023 605
Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования
Заместитель председателя правления Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров не считает унизительной процедуру подачи заявки для получения льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz.
"Я не считаю программу унизительной, я, наоборот, считаю унизительной то, что было в мае прошлого года, когда люди пошли в автосалоны стояли в очереди, толпились с детьми, вызывали скорую. Это для людей более стрессовое, нежели спокойно сидеть у компьютера дома и подавать в очередь", - заявил он.
Кроме того, Гаппаров сообщил, что заранее за пять дней до старта пилотной платформы предупреждали казахстанцев, что накоплено всего 7,6 миллиарда тенге и при максимальной сумме кредита в 10 миллионов тенге будет в пуле всего 761 мест.
"Мы предупреждали заранее, предупредили за пять дней до старта пилотной платформы, что будет всего 761 место, потому что накоплено всего 7,6 миллиарда тенге. Соответственно, при максимальной сумме кредита в 10 миллионов тенге это 761 место. Мы предупреждали казахстанцев, что мы не сможем всем выделить деньги для автокредитования. Это нереально. 761 человек зарегистрировался, поэтому после регистрации 761 человека кнопка стала неактивной и стала выдавать ошибки", - пояснил он.
Зампред правления ФРП заверил казахстанцев, что в последующих запусках программы большинство неточностей будет устранено.
"Надеюсь, в последующих запусках, которые будут начиная с марта на ежемесячной основе, мы большую их часть исправим. Но будем постоянно работать над совершенствованием платформы, потому что программа действует 30 лет, из которых 25 лет будут выдаваться кредит и последние пять лет будет идти только на погашение и соответственно в течение всего срока мы будем работать – нет предела совершенству, поэтому будем ее дорабатывать постоянно. Основную задачу, которую мы ставили перед платформой была выполнена", - сказал он.
Кроме того, Гаппаров исключил возможность использования ботов при подаче заявок на льготные автокредиты.
"Мы также в онлайн режиме следили, в 10 часов запустили и мы видели по счетчику как уменьшалось количество мест в пуле, то есть заранее сюда никто не вносил, у нас стоят антиботы, тройная защиты от ботов. Первая, когда сложить цифры и пройти дальше, вторая защита - это ЭЦП, и третья защита – когда идет атака ботов, выдерживает", - сообщил он.
Заместителя председателя правления ФРП спросили, почему не сделали резерв.
"У нас нет статистики, сколько не пройдет, а если пройдут все. Эти деньги не провиснут, они перейдут через один запуск, потому что у людей попавших в пул есть 60 дней для того, чтобы оформить кредит. Эти деньги пойдут на апрель. В марте будет столько средств, сколько мы накопим, а в апреле будет уже переходящие с февраля, потом в мае будут переходящие с марта и так далее.
Плюс будет нарабатываться статистика по средней стоимости машины, средний чек на кредит и соответственно, мы эту статистику наберем, мы уже не будем просто брать 7,6 миллиарда разделили на 10 миллионов. По среднему чек на текущий момент это где-то около 9 миллиона. Это тоже может дать тоже дополнительные места, которые будут в пуле", - объяснил он.
Гаппаров пояснил, что через смартфон эту процедуру нельзя будет пройти.
"Так как через смартфон нельзя подписать ЭЦП ключ. А это одна из типов защита от ботов. Пока только стационарный компьютер", - прокомментировал он.
В заключение заместитель главы ФРП рассказал, что продать место в пуле на льготный автокредит невозможно.
"Перепродать невозможно, потому что есть ИИН и есть ФИО, и только этот человек сможет получить в дилерском центре сет на оплату и в банке кредит. Другой человек не может за него прийти и получить, потому что все эти данные контролируются и банки делают отметку – получил он кредит или нет. Мы все это контролируем. Люди пошли в салоны и банки и уже есть первые одобрения и первые счета на оплату", - отметил он.
-
Trend news
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 2317
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 611
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 1509
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1206
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 9855
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 2089
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 27681
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1625
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2171
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2224
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70613
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20758
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22313
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2160
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5055
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7320
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2040
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2447
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2148
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 250202
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1837
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1943
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3202
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2814
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2215
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2224
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3820
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3289
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3910
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2285
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2283
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2878
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2380
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3026
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2415
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2627
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4364
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2778
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2705
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13813
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2484
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2972
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6486
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2963
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3431
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3968
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10157
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3277
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16761
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4162
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3415
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 132779
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3279
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40966
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7020
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6607
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6581
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17223
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7146
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20899
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10412
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3538
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4081
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3459
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3917
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27283
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9163
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3272
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6300
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3587
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4078
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10860
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10442
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9517
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5553
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5772
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5907
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7788
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 4089
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4872
-
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 11:13 421
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 542
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 575
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 764
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 546
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 968
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 952
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 854
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 958
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 951
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1028
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1191
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1238
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1292
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1142
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1534
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1265
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1275
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1315
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1139
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1217
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1183
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1489
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1117
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1274
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1275
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1277
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1403
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1438
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1518
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1581
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1470
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1942
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1869
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2731
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2021
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1929
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2690
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2053
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2591
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2260
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2475
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2640
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2588
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2582
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2501
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2354
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2570
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2662
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2667
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2671
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2846
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2742
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3066
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3160
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2969
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3007
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3210
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3076
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3298
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3170
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3097
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3262
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3344
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5660
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3908
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4638
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5624
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5326
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5315
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5169
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4682
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 6644
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6246
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7862
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7975
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7908
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 6342
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 6219
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6503