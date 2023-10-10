Не менее 260 тел обнаружили на территории музыкального фестиваля в Израиле
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Не менее 260 тел обнаружены на территории музыкального фестиваля в Израиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".
Двухдневный музыкальный фестиваль Supernova проходил в пустыне на юге Израиля и был приурочен к еврейскому празднику Суккот. Утром в субботу боевики ХАМАС ворвались туда и открыли стрельбу по людям. Теперь в социальных сетях люди ищут пропавших родственников и друзей.
По данным спасательной организации Zaka, на территории фестиваля обнаружено более 260 погибших, пропавшие без вести пока точно не подсчитаны. Всего на мероприятии присутствовало около трёх тысяч человек.
Фестиваль с тремя сценами и площадкой для кемпинга располагался недалеко от кибуца Реим в пустыне Негев. Сектор Газа, из которого перед рассветом появились боевики ХАМАСа, — в трёх километрах.
Самое читаемое
- Жанибек Алимханулы оставил мощное сообщение
- Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области
- "Ты сам все начал": боец Куат Хамитов принял вызов казахстанского актёра
- Изнасилование трёхлетних сестёр: жуткие подробности рассказала детский омбудсмен
- Казахстан обошёл Узбекистан и вошёл в топ-5 по итогам Азиады-2023