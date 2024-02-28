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Назвата дата возможного перемирия между Израилем и ХАМАС

Сегодня, 07:19
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AP Photo / Adel Hana Сегодня, 07:19
Сегодня, 07:19
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Фото: AP Photo / Adel Hana

Назвата дата возможного перемирия между Израилем и ХАМАС Президент США Джо Байден заявил, что новое прекращение огня между Израилем и ХАМАС может начаться уже в будущий понедельник и продлиться на время Рамадана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

В рамках сделки также ожидается освобождение заложников, удерживаемых в Газе.

 "Мы близки к этому, еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы добьемся прекращения огня",  сказал Байден.

По словам американского президента, достигнута "принципиальная договоренность" о временном перемирии на период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется 10 или 11 марта в зависимости от лунного календаря. 

"Израильтяне договорились о том, что они не будут вести свои действия во время Рамадана, чтобы дать нам время освободить всех заложников",  сказал Байден.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ранее также заявил, что за последние несколько дней в переговорах об освобождении израильских заложников был достигнут прогресс, но пока неясно, согласится ли ХАМАС на последние предложения посредников. 

"Мы достигли прогресса в ходе переговоров между Египтом, Израилем, США и Катаром",  сказал Миллер.

Ранее посредники из Египта, Катара и США сообщили правительству Израиля о прогрессе в переговорах в Париже по прекращению огня в Газе и возвращения заложников. Сделка также предусматривает освобождение палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле.

Усилия по обеспечению прекращения огня активизировались после усиления международного давления на фоне нехватки продовольствия в Газе. Международные гуманитарные организации предупредили, что все население - 2,2 миллиона человек - испытывает отсутствие продовольственной безопасности на кризисном уровне.

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