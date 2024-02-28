Назвата дата возможного перемирия между Израилем и ХАМАС Президент США Джо Байден заявил, что новое прекращение огня между Израилем и ХАМАС может начаться уже в будущий понедельник и продлиться на время Рамадана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

В рамках сделки также ожидается освобождение заложников, удерживаемых в Газе.

"Мы близки к этому, еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы добьемся прекращения огня", — сказал Байден.

По словам американского президента, достигнута "принципиальная договоренность" о временном перемирии на период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется 10 или 11 марта в зависимости от лунного календаря.

"Израильтяне договорились о том, что они не будут вести свои действия во время Рамадана, чтобы дать нам время освободить всех заложников", — сказал Байден.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ранее также заявил, что за последние несколько дней в переговорах об освобождении израильских заложников был достигнут прогресс, но пока неясно, согласится ли ХАМАС на последние предложения посредников.

"Мы достигли прогресса в ходе переговоров между Египтом, Израилем, США и Катаром", — сказал Миллер.

Ранее посредники из Египта, Катара и США сообщили правительству Израиля о прогрессе в переговорах в Париже по прекращению огня в Газе и возвращения заложников. Сделка также предусматривает освобождение палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле.

Усилия по обеспечению прекращения огня активизировались после усиления международного давления на фоне нехватки продовольствия в Газе. Международные гуманитарные организации предупредили, что все население - 2,2 миллиона человек - испытывает отсутствие продовольственной безопасности на кризисном уровне.