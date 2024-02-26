Посредники сообщили о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Газе

Посредники из Египта, Катара и США сообщили правительству Израиля о прогрессе в переговорах в Париже по прекращению огня в Газе и возвращения заложников, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BCC.

Сделка также предусматривает освобождение палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле.

"Мы работаем над тем, чтобы получить еще один план освобождения наших заложников, - написал премьер-министра Биньямин Нетаньях в соцсети X. - Именно поэтому я направил делегацию в Париж, и сегодня вечером мы обсудим следующие шаги в переговорах".

Глава израильской разведки Давид Барнеа встретился в субботу во французской столице с посредниками из Египта, Катара и США. Сообщается, что они согласовали план сделки, который должен был стать основой для дальнейших переговоров, который затем был представлен израильскому военному кабинету в субботу вечером.

Израильские СМИ сообщают, что военный кабинет согласился отправить делегацию в Катар, где они продолжат переговоры о сделке, которая предусматривает недельное перемирие и освобождение заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле.

В воскресенье советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что достигнуто понимание "основных контуров" сделки.

Высокопоставленный палестинский чиновник, хорошо знакомый с ходом переговоров, ранее сообщил BBC, что в Париже не было достигнуто никакого реального прогресса, и обвинил переговорщиков в утечке неточной информации с целью усиления давления на ХАМАС.

ХАМАС также не прокомментировал последние сообщения о прогрессе в достижении соглашения.

Однако египетские государственные СМИ сообщили в воскресенье, что в Дохе возобновились переговоры между "экспертами из Египта, Катара, Соединенных Штатов и Израиля". В сообщениях говорится, что там также присутствуют представители организации ХАМАС.

Усилия по обеспечению прекращения огня активизировались после усиления международного давления на фоне нехватки продовольствия в Газе. Международные гуманитарные организации предупредили, что все население - 2,2 млн человек - испытывает отсутствие продовольственной безопасности на кризисном уровне.