Названы самые популярные ж/д направления в Казахстане

3,7 миллиона человек купили билет на поезд в Астану в этом году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Бюро национальной статистики АСПР РК.

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, самым популярным направлением пассажиров, использующих железнолорожный транспорт, стала Астана. За восемь месяцев билет в столицу купили 3,7 миллиона пассажиров. На втором месте - Актюбинская область. Сюда с января по август отправились 1,2 миллиона пассажиров, Третье популярное направление – Кызылординская область. Один миллион человек совершили поездки на поездах в течение первых восьми месяцев 2023 года в этом направлении.

За январь-август 2023 года число перевезённых пассажиров железнодорожным транспортом составило 13,5 миллиона человек. Данный показатель на 3,3% больше аналогичного периода 2022 года. Пассажирооборот по сравнению с январем-августом 2022 года уменьшился на 0,5%, составив 11 миллиардов пассажиро-километров.

Отмечается, что 42,2% пассажиров перевезены в летние месяцы:

июнь: 1,7 миллиона,

июль: 1,9 миллиона,

август: 1,9 миллиона.

Также сообщается, что доходы от перевозки пассажиров железнодорожным транспортом за январь-август 2023 года составили 82,7 миллиарда тенге, что 4,9% больше чем за аналогичный период прошлого года.