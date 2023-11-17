Названы лидеры среди регионов по наполнению бюджета Казахстана
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По итогам восьми месяцев 2023 года поступления в местный бюджет Казахстана достигли 8,6 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Сообщается, что по итогам первых восьми месяцев 2023 года главным донором госбюджета Казахстана стал Алматы. Поступления составили 1,054 триллиона тенге. Это на 20,6% больше аналогичного периода прошлого года и абсолютный рекорд среди всех регионов страны.
Второе место по поступлениям в местный бюджет заняла Туркестанская область (832,6 миллиарда тенге), третье — Астана (805,9 миллиарда тенге).
Также сообщается, что с января по август 2023 в местный бюджет РК поступило 8,6 триллиона тенге, при этом 46,7% всех доходов местного бюджета пришлось на налоговые поступления, 50,8% — на поступления трансфертов.
Отмечается, что данная сумма на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, между тем поступления в бюджет по итогам 2022 года достигли рекордных 11 триллионов тенге.
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