Названы лидеры по потреблению морепродуктов среди регионов Казахстана

Предоставлены данные по развитию аквакультуры в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Economy.kz.

Казахстан экспортировал 156,7 тысячи тонн рыбной продукции на сумму 473 миллиона долларов в Нидерланды, Литва, Россия, Германия, Польша и другие страны. Импортировано из Норвегии, России, Китая и Турции было 234,5 тысячи тонн сельди, скумбрии, креветок, мидий и других видов рыбы и морепродуктов.

Аквакультура в Казахстане активно развивается, и за последние шесть лет, за 2017-2022 годы, выловлено 267 тысяч тонн рыбы, выращено - 57,1 тысячи тонн.

По данным Бюро национальной статистики РК, средний объем потребления рыбы и морепродуктов на одного казахстанца в 2022 году составил 14,килограмма, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.

Физиологически необходимая норма - 20,7 килограмма на человека. Столько удалось употребить только жителям Восточно-Казахстанской области. Два других региона среди лидеров до нормы не дошли: в Костанайской и Северо-Казахстанской областях – по 20,3 килограмма.

Меньше всего рыбы и морепродукты потребили в Шымкенте - 4,8 килограмма в год на каждого жителя.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не менее трех порций рыбы в неделю, при этомодна порция составляет 100 граммов рыбного филе без кожи и костей и дополнительных ингредиентов.