Названы лидеры и аутсайдеры среди регионов по количеству браков и разводов

В Казахстане посчитали количество зарегистрированных браков и разводов за первые шесть месяцев года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По итогам первого полугодия, чаще всего браки регистрируют в Алматы. 5,7 тысячи человек решили узаконить свои отношения. Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области - 663.

Примечательно, что статистика по разводам выделяет эти же регионы. В Алматы развелись 1,1 тысячи человек, в Улытау – 102.

По данным органов РАГС, коэффициент брачности в стране сократился с 5,77 до 5,46 на тысячу человек. Самый высокий отмечен в столице: 6,9 на 1000 человек. В тройку лидеров также вошли Мангистауская и Алматинская области.

Коэффициент разводимости, составил 0,83 на 1000 человек, а в прошлом году он составлял 0,94. В региональном разрезе наибольшие коэффициенты у Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей, наименьший — в Туркестанской области.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2023 года зарегистрировали брак 53,8 тысячи пар. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее. В городах количество браков сократилось на 16,7% за год, до 35,5 тыячи, в сёлах, напротив, выросло сразу на 47,4%, до 18,4 тысячи.

Количество разводов за этот же период составило 8,2 тысячи. Это на 9% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 14,8% за год, до шести тысяч, в сёлах — выросло на 12,6% до 2,1 тысячи.