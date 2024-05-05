Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею

С 10 по 26 мая в Чехии состоится чемпионат мира по хоккею. Команда Казахстана выступит в группе В и поборется за выход в плей-офф с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

5 мая команда Казахстана прибудет в Прагу, где проведет товарищеский матч с Великобританией. Тренерский штаб сборной Казахстана объявил итоговый состав на ЧМ.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба - "Барыс")*, Сергей Кудрявцев ("Арлан")

Защитники: Дмитрий Бреус ("Торпедо"), Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров (все – "Барыс") Артем Королев, Мади Диханбек (оба - "Номад"), Леонид Метальников ("Адмирал"), Валерий Орехов ("Металлург")

Нападающие: Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Кирилл Савицкий, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков (все – "Барыс"), Олег Бойко ("Номад"), Дмитрий Гренц ("Арлан"), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба - "Металлург"), Кирилл Панюков ("Амур").

Уточняется, что указаны те клубы, с которыми у игроков были действующие контракты в сезоне 2023/2024.