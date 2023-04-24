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Назначены новые заместители председателя АНК Вчера, 10:07
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Вчера, 10:07
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Назначены новые заместители председателя АНК

Распоряжениями Токаева Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжениями главы государства Каримов Тауфик Акрамович и Дементьева Наталья Григорьевна освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.

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Вчера, 10:07
779
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