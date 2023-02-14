Назначены два вице-министра юстиции Казахстана

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Постановлением правительства РК во вторник, 14 февраля, на должность вице-министров юстиции назначены Даниель Ваисов и Ботагоз Жакселекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Даниель Ваисов родился в 1979 году в Алматы. Он окончил Высшую школу права "Адилет", университет Нархоз, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина.

Трудовой путь начал в 2001 году с должности оператора по индивидуальному договору министерства государственных доходов РК.

С марта по октябрь 2002 года – и.о. главного специалиста отдела разработки и внедрения эффективных методов работы с налогоплательщиками Управления по работе с плательщиками, главный специалист отдела организации работы по разъяснению налогового законодательства управления разъяснения налогового законодательства департамента работы с налогоплательщиками Министерства государственных доходов РК.

2002-2003 гг. – главный специалист отдела принудительного взимания Управления налогового контроля Налогового комитета Министерства финансов РК.

2003-2010 гг. – юрист департамента международных контрактов, старший юрист департамента правового обеспечения, главный юрист департамента международных контрактов, юрист I категории департамента международных контрактов в АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2010 по 2020 гг. работал в частных коммерческих структурах.

С января 2020 и по настоящее время занимал должность руководителя Центральной службы по контролю за закупками АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 году. Окончила Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальности "юрист", Exeter University по программе "Болашак" (магистр государственного управления).

В разные годы работала на разных должностях в департаменте кадровой службы министерства юстиции, в Счётном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, в ТОО "СК-Фармация", руководителем Комитета оплаты медицинских услуг министерства здравоохранения, была заместителем председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

С сентября 2019 по июль 2020 была ответственным секретарем министерства здравоохранения.