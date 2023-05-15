Назначение пособия по инвалидности полностью автоматизировали в Казахстане

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Минтруда и соцзащиты населения нашей страны полностью исключило человеческий фактор при проактивном оказании государственной услуги "Назначение государственного социального пособия по инвалидности", что позволило сократить срок её оказания до одного рабочего дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Отметим, ранее данная услуга оказывалась при участии сотрудников НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и срок её оказания составлял восемь рабочих дней. В феврале этого года рассмотрение заявления на назначение данного пособия было автоматизировано, что позволило оказывать услугу в течение четырёх рабочих дней.

Так, следующим этапом стало полное исключение человеческого фактора – с начала мая назначение соцпособия по инвалидности проводится посредством информационных систем МТСЗН, что позволило сократить срок оказания услуги ещё до одного рабочего дня.

К слову, новым упрощённым порядком уже смогли воспользоваться 244 услугополучателя.

"Получить услугу в проактивном формате можно, ответив лишь на одно SMS-сообщение от 1414, давая согласие на проактивное оформление пособия и подтверждая банковский счет. Все необходимые сведения для оказания услуги поступают из информационных систем государственных органов", - объяснили в ведомстве.

Напомним, в марте по такому же принципу было автоматизировано проактивное назначение пособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа", что также позволило сократить срок оказания услуги до одного рабочего дня. До конца текущего года данный подход планируется реализовать ещё по двум другим государственным услугам.