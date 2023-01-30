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Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

Фото: t.me/KZgovernment

Канат Искаков получил должность вице-министра информации и общественного развития РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Искакову 40 лет, он родом из Шымкента.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и МГУ имени Ломоносова.

Работал ведущим специалистом Государственного фонда развития молодёжной политики, экспертом департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации РК. Был помощником депутата мажилиса, консультантом секретариата Государственного секретаря РК и Центра стратегических разработок и анализа администрации президента.

С 2012 по 2021 годы - заведующий сектором пресс-службы президента РК.

С июля 2021 годы был председателем Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.