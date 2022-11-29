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parlam.kz Сегодня, 16:17
134
Сегодня, 16:17
134
Фото: parlam.kz

Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане

Наталья Жумадильдаева назначена директором департамента дошкольного образования Минпросвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.
 
Родилась в 1965 году. 

Трудовой путь начала в 1987 году учителем начальных классов.
 
С 2004 по 2013 годы - директор школы №112 и №23 имени Ж. Кизатова в Кызылорде.
 
С 2013 по 2015 годы - замначальника городского отдела образования Кызылорды.
 
С 2015 по 2016 годы -  директор Дома школьников и юношей Кызылорда.

Имеет 30-летний опыт работы в сфере образования.
 
С 2016 по 2021 годы - депутат мажилиса парламента VI созыва.
 
С 2021 года - советник председателя правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".

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#образование #Минпросвещения
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:17
134
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