Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане

Фото: parlam.kz

Наталья Жумадильдаева назначена директором департамента дошкольного образования Минпросвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.



Родилась в 1965 году.

Трудовой путь начала в 1987 году учителем начальных классов.



С 2004 по 2013 годы - директор школы №112 и №23 имени Ж. Кизатова в Кызылорде.



С 2013 по 2015 годы - замначальника городского отдела образования Кызылорды.



С 2015 по 2016 годы - директор Дома школьников и юношей Кызылорда.

Имеет 30-летний опыт работы в сфере образования.



С 2016 по 2021 годы - депутат мажилиса парламента VI созыва.



С 2021 года - советник председателя правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".