Новое назначение в министерстве науки и высшего образования РК
Сегодня, 14:36
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Сегодня, 14:36Сегодня, 14:36
78Фото: primeminister.kz
Мадияр Кожахмет стал руководителем аппарата Министерства науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы назначен руководителем аппарата ведомства", - говорится в сообщении.
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