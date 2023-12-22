  • 22 Декабря, 15:02
  • BAIGENEWS

Новое назначение в министерстве науки и высшего образования РК

Сегодня, 14:36
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 14:36
Сегодня, 14:36
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Фото: primeminister.kz

Мадияр Кожахмет стал руководителем аппарата Министерства науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы назначен руководителем аппарата ведомства", - говорится в сообщении.

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