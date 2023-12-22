Новое назначение в министерстве науки и высшего образования РК

Мадияр Кожахмет стал руководителем аппарата Министерства науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Қожахмет Мадияр Дүйсенбайұлы назначен руководителем аппарата ведомства", - говорится в сообщении.