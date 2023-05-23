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Назначен глава комитета культуры Минкультуры и спорта РК Сегодня, 19:41
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Сегодня, 19:41
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Назначен глава комитета культуры Минкультуры и спорта РК

Арман Жудебаев назначен председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы".

В 2009-2013 годах преподавал на кафедре дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", после стал главным дирижёром РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы".

С июня 2018 года был ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

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Сегодня, 19:41
265
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