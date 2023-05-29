Назарбаев Университету передадут имущество Минздрава на 516 млн тенге

Незавершенные объекты, находящиеся в собственности министерства здравоохранения, будут переданы на баланс "Назарбаев Университета", передаёт BaigeNews.kz.

"Передать с баланса Министерства здравоохранения Республики Казахстан в собственность автономной организации образования "Назарбаев Университет" республиканское имущество в виде затрат на незавершенное строительство согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в постановлении правительства.

Среди объектов - сети электроснабжения 10 Кв стоимостью в 26 434 тенге, строительство ТП -10/0 Кв и КЛ 6-10 Кв - 24 267 667,20 тенге, электромонтажные работы - 13 217 230 тенге, проектно-сметная документация НАО "Национальный научный кардиохирургический центр на 180 коек в городе Астане" - 345 200 000 тенге и проектно-сметная документация АО "Республиканский диагностический центр на 500 посещений в смену в городе Астане" - 134 200 000 тенге.