Население Казахстана вырастет до 27,5 млн человек к 2050 году - аналитики
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Эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" подготовили Демографический прогноз до 2050 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Согласно Демографическому прогнозу до 2050 года, уже к 2026 году численность рабочей силы в Казахстане стабилизируется на уровне 9,5 миллиона человек, активно начнёт расти с 2028 года и к 2050 достигнет 12 миллионов человек.
Отмечается, что в разрезе регионов в первую очередь рост численности рабочей силы ожидается в мегаполисах, в том числе в столице, где к 2050 году прирост может составить 2,4 раза. Практически удвоится рабочая сила в Алматы, на 80% вырастет её количество в Мангистауской и Алматинской областях.
При этом, в Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях ожидается заметное снижение.
В целом к 2050 году ожидается, что население республики составит около 27,5 миллиона человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах.
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