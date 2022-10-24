Наркомания, жизнь села и политические реформы: о чём говорили на встречах с кандидатами

Фото: BaigeNews.kz

Участники предвыборной гонки разъехались по разным городам и сёлам страны.

Предвыборные штабы кандидатов в президенты продолжают встречи со избирателями в регионах. О том, что на них обсуждают и какие проблемы просят решить казахстанцы, в обзорном материале BaigeNews.kz.

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова встретилась с правозащитниками в столице, чтобы обсудить вопросы развития гражданского общества, а также наиболее острые проблемы казахстанского социума.

На встрече затронули самые наболевшие проблему общества: наркоманию, алкоголизм, игроманию, коррупцию, насилие в семьях.

Салтанат Турсынбекова отметила, что сама уже пять лет занимается правозащитной деятельностью — отстаивает интересы казахстанских женщин, пострадавших от бытового насилия. Поэтому она хорошо понимает, что беспокоит самих правозащитников, а также людей, которых они защищают.

Участники смогли задать вопросы про реформы, которые кандидат планирует реализовать в социальной сфере в рамках своей предвыборной программы.



Отметим, что в документе одно из пяти основных направлений посвящено этой тематике.

"Только когда говоришь с людьми напрямую, они рассказывают о своих настоящих проблемах. Можно "пощупать", что беспокоит людей. Моя цель - решение таких проблем. К примеру, наркомания и алкоголизация общества. Сейчас широко распространены новые синтетические наркотики. Уже с 9 до 12 лет дети в Telegram-каналах могут узнать, где и как их найти. По проведенным исследованиям, ребенок за несколько часов может найти адреса. И к сожалению, с этим борются неэффективно", - подчеркнула Салтанат Турсынбекова.

Тем временем, кандидат в президенты Каракат Абден встретилась с многодетными жительницами Караганды и познакомила их со своей предвыборной программой.

На встречу в центр поддержки многодетных семей "Шанырак" пришли более ста женщин. Избиратели подняли вопросы о семейных ценностях, духовном и социальном развитии.

Кроме того, мамы поделились своими предложениями и дали рекомендации.

Каракат Абден рассказала, что ей как многодетной материхорошо знакомы эти проблемы и пути их решения.

"Сегодня вместе кандидатом в президенты Каракат Абден мы обсудили много вопросов. Стоит отметить, что в ее предвыборной программе уже нашли отражение всех актуальных проблем, которые сегодня прозвучали. Кроме того, мы рады, что такая же многодетная мама как мы, которая чтит семейные ценности, является кандидатом в президенты", — поделилась своим впечатлением одна из многодетных матерей Сандугаш Кулмакова.

Как отметили в пресс-службе предвыборного штаба кандидата, до этого Каракат Абден встретилась с жителями города Косшы и села Коянды, которые находятся близ Астаны.

Кандидат в президенты от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев начал свою агитационную кампанию в регионах с родного аула.

Кампания стартовала с акции "Ты родом из нашего аула". Жигули Дайрабаев встретился со старейшинами, жителями, друзьями детства и одноклассниками в поселке Каракыстак района Кулан Жамбылской области.

На встрече особое внимание уделяли жизни села. Жители рассказали, каким должен быть современный аул. Кандидат акцентировал внимание на том, что в поддержке и помощи нуждается не только его малая родина, но и шесть тысяч сельских населенных пунктов по всей стране.

"Положение аулов в южных регионах достаточно развитое, но есть и опустевшие посёлки. В основном, молодежь вынуждена покидать родные земли из-за отсутствия необходимых условий проживания, безработицы и низкого уровня жизни. Ауыл и сельское хозяйство — понятия неделимые. Невозможно построить успешный Казахстан без агроиндустрии, которую, в свою очередь, невозможно построить без сильных ауылов. Этот вопрос необходимо взять на контроль", — заявил Жигули Дайрабаев.

Почётный гражданин района Мерке, председатель совета старейшин, 73-летний Байсеит Сабырович Жылысбаев пригласил в гости Жигули Дайрабаева, совершив обряд жертвоприношения "Жілік шағу" согласно казахскому обычаю.

Кроме того, Жигули Дайрабаев посетил родную школу и аул, в котором и начал свой трудовой путь в качестве помощника чабана.

Продолжается агитационная работа республиканского общественного штаба в поддержку Касым-Жомарта Токаева.

Более 7,5 тысячи активистов распространяют агитматериалы

Сегодня члены штаба, активисты Народной коалиции проводят экспромт-встречи с избирателями во всех регионах страны.

В столице в торгово-развлекательном центре "Керуен" прошла экспромт-встреча с избирателями.

"Более 7,5 тысяч активистов принимают участие в агитационной работе по всей стране. В разных форматах мы продолжаем работу по раздаче листовок, расклейке плакатов, и данные экспромт-встречи — не исключение", — сказал член Республиканского общественного штаба Нуржан Жетписбаев.

В Алматы экспромт-встреча с избирателями состоялась в торгово-развлекательном центре "MEGA Park". Активисты Народной Коалиции не только раздавали листовки, но и отвечали на вопросы жителей города.

В ближайшее время также запланировано проведение акции "От двери к двери", в рамках которой члены республиканского общественного штаба посетят дома казахстанцев.

Между тем, кандидат, выдвинутый от Общенациональной социал-демократической партии, Нурлан Ауесбаев прибыл с предвыборной кампанией в Косшы Акмолинской области, который в прошлом году получил статус города.

Сегодня здесь проживают почти 65 тысяч человек. Между тем, в населенном пункте отмечается ряд проблем. Не справляется с вопросом отопления местная котельная, есть проблемы с электрификацией жилых домов и объектов бизнеса, в ужасающем состоянии дороги, даже центральные.

Нурлан Ауесбаев прошелся по улицам Косшы и поговорил с его жителями. Как убедился кандидат в президенты, проблем в городе за год не убавилось.

По его словам, причина бед — в отсутствии системной работы и наплевательском отношении со стороны чиновников.

После кандидат провёл встречу с жителями в городском Доме культуры, где ознакомил людей со своей предвыборной программой, где предлагает форсировать переход на парламентско-президентскую форму управления государством.

Как считает кандидат, нужно усилить парламент, упразднить сенат и за счет этого увеличить количество мажилисменов. Кроме того, формировать мажилис на 50 процентов по одномандатным округам. Это, по мнению Нурлана Ауесбаева, позволит обеспечить по-настоящему народный контроль. И благодаря этому средства, выделяемые на развитие инфраструктуры, будут расходоваться по целевому назначению.

Напомним, 22 октября кандидаты в президенты Казахстана начали проводить свои первые встречи с избирателями. Выборы назначены на 20 ноября.

Фото предоставлены штабами кандидатов