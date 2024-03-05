Наркокурьера с мефом на 30 млн тенге задержала полиция Шымкента

“Синтетику” в особо крупном размере перевозил из Алматы пассажир междугороднего такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О подозрительном поведении парня сообщил в полицию водитель.

"Догадавшийся о звонке наркокурьер вышел из машины на ближайшем светофоре и скрылся в неизвестном направлении, оставив дорожную сумку в багажнике авто.

В сумке подоспевшие полицейские нашли обмотанный скотчем рулон, внутри которого было три пакета с “порошком”. Экспертиза подтвердила, что изъятое – психотропное вещество мефедрон массой почти 1,5 кг", - говорится в сообщении.