  • 5 Марта, 12:52
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Наркокурьера с мефом на 30 млн тенге задержала полиция Шымкента

Сегодня, 11:22
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: polisia.kz

“Синтетику” в особо крупном размере перевозил из Алматы пассажир междугороднего такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О подозрительном поведении парня сообщил в полицию водитель.

"Догадавшийся о звонке наркокурьер вышел из машины на ближайшем светофоре и скрылся в неизвестном направлении, оставив дорожную сумку в багажнике авто.

В сумке подоспевшие полицейские нашли обмотанный скотчем рулон, внутри которого было три пакета с “порошком”. Экспертиза подтвердила, что изъятое – психотропное вещество мефедрон массой почти 1,5 кг", - говорится в сообщении.

Полиция задержала 19-летнего жителя Туркестанской области. 

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