Наркокурьера с мефом на 30 млн тенге задержала полиция Шымкента
Сегодня, 11:22
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Сегодня, 11:22Сегодня, 11:22
123Фото: polisia.kz
“Синтетику” в особо крупном размере перевозил из Алматы пассажир междугороднего такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О подозрительном поведении парня сообщил в полицию водитель.
"Догадавшийся о звонке наркокурьер вышел из машины на ближайшем светофоре и скрылся в неизвестном направлении, оставив дорожную сумку в багажнике авто.
В сумке подоспевшие полицейские нашли обмотанный скотчем рулон, внутри которого было три пакета с “порошком”. Экспертиза подтвердила, что изъятое – психотропное вещество мефедрон массой почти 1,5 кг", - говорится в сообщении.
Полиция задержала 19-летнего жителя Туркестанской области.
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