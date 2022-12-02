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senate.parlam.kz Сегодня, 11:31
212
Сегодня, 11:31
212
Фото: senate.parlam.kz

Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области

Президент Казахстана назначил Наримана Турегалиева акимом Западно-Казахстанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". 

Турегалиев родился 19 июля 1964 года в КазССР, Уральской области, Тайпакском районе селе Есенсай. Женат, имеет сына и дочь.

Окончил Жамбылский гидро-мелиоративно-строительный институт (1990). Инженер-экономист; Каспийский общественный университет (2004)

По специальности - юрист. Магистр экономических наук.

Трудовой стаж:

Экономист, главный экономист сельско-хозяйственного объединения им.""ХVІІІ Партсъезд" (1990-1995);

Главный бухгалтер, главный экономист, снабженец производственного комплекса "Айтиево" (1997-1999);

Глава крестьянского хозяйства "Акжол" (1999-2001);

Начальник отдела труда и социальной защиты населения Теректинского района Западно-Казахстанской области (2001-2002);

Директор дома-интерната общего типа, города Уральск (2002-2003);

Заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области (2003-2005);

Заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области (2005-2008);

Директор департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области (2008-2010);

Начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области (2010-2012);

Аким Акжаикского района Западно-Казахстанской области (2012-2015);

Заместитель акима Западно-Казахстанской области (2015-2016);

Аким города Уральска (2016-2017);

Член партии AMANAT.

С июня 2017 года – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Награжден Орденом "Құрмет" (2016).

02.12.2022 года Указом № 33 Президента РК назначен акимом Западно-Казахстанской области.

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#назначение #ЗКО #Аким
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:31
212
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