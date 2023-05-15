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polisia.kz Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39
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Фото: polisia.kz

Нападение собаки на девочку в Костанайской области: полиция начала расследование

В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали факт нападения собаки на трёхлетнюю девочку в Тобыле, передаёт BaigeNews.kz.

"Начато досудебное расследование по статье 114 УК РК - “Неосторожное причинение вреда здоровью“. Владелец собаки установлен", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о том, что костанайскую областную детскую больницу поступил ребёнок в тяжелом состоянии после укусов питбуля.

 

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Сегодня, 19:39
345
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