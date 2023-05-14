Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
mykaleidoscope.ru Сегодня, 20:55
361
Сегодня, 20:55
361
Фото: mykaleidoscope.ru

Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области

В костанайскую областную детскую больницу поступил ребёнок в тяжелом состоянии после укусов собаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz

Происшествие случилось в городе Тобыл. На ребёнка напал питбуль. 

"Поступила девочка в тяжёлом состоянии. В шоке. Разрывы губ, лица.  Проведена срочная операция. Собрали губы, ушили лицо. Ребёнок был в реанимации несколько дней. Сейчас состояние удовлетворительное. Ребенок активный, бегает, кушает состояние ближе к удовлетварительному. Смотрим за швами. Воспалений нет", — сообщил заведующий отделением хирургии областной детской больницы Игорь Белобржицкий.  

Он отметил, что как правило, после укусов собак эти раны инфицированные и нагнаиваются. Особенно, если речь идёт о лице. 

"Это очень опасно. Инфекция идет в мозг. Здесь всё хорошо. Температуры нет. Через несколько дней скорее всего снимем швы. И ребёнок пойдёт на выписку", — сообщил Игорь Белобржицкий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:55
361
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх