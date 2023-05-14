Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области

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В костанайскую областную детскую больницу поступил ребёнок в тяжелом состоянии после укусов собаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz

Происшествие случилось в городе Тобыл. На ребёнка напал питбуль.

"Поступила девочка в тяжёлом состоянии. В шоке. Разрывы губ, лица. Проведена срочная операция. Собрали губы, ушили лицо. Ребёнок был в реанимации несколько дней. Сейчас состояние удовлетворительное. Ребенок активный, бегает, кушает состояние ближе к удовлетварительному. Смотрим за швами. Воспалений нет", — сообщил заведующий отделением хирургии областной детской больницы Игорь Белобржицкий.

Он отметил, что как правило, после укусов собак эти раны инфицированные и нагнаиваются. Особенно, если речь идёт о лице.