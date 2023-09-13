Налог на транспорт могут отменить в Казахстане
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В Казахстане могут отказаться от налога на транспорт и перенести его в стоимость акциза на бензин, сообщил в правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт BaigeNews.kz. Этот вопрос рассматривается в новом налоговом кодексе. По предварительным подсчётам, стоимость бензина увеличится на 14 тенге за литр.
"В рамках нового налогового кодекса этот вопрос обсуждается. Он будет рассматриваться в комплексе вместе с налогом на роскошь. Обсуждается вариант переноса транспортного налога в стоимость акциза на бензин. Но здесь надо внимательно подходить, поэтому мы сделаем дифференцированно.
Один из вариантов обсуждения – упразднить транспортный налог для автомобилей, объём двигателей которых не превышает 3,5-4 литра. Расчёты ещё дополнительно проводятся", - сказал вице-министр.
Он добавил, что в Казахстане ежегодно собирают около 80 миллиардов тенге транспортного налога, и его могут перенести на стоимость бензина. При таком раскладе цена бензина вырастет на 14 тенге за литр.
"Например, возьмём машину 1,6 литров небольшой Huyndai - порядка cеми тысяч транспортный налог годовой, и возьмём Lexus LX 570, где транспортный налог порядка 700 тысяч тенге. Соответственно, чтобы наездить транспортный налог через акциз, то представьте, маленькая машина через бензин потребление будет намного больше. Если он платит семь тысяч, то через бензин, если мы на 14 тенге поднимем, то в течение года он наездит на 30 тысяч транспортного налога. В то же время, если машина с большим двигателем и большим транспортным налогом, то через бензин эта машина наездит порядка на 300-350 тысяч", - сказал Амрин.
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