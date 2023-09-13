Налог на транспорт могут отменить в Казахстане

В Казахстане могут отказаться от налога на транспорт и перенести его в стоимость акциза на бензин, сообщил в правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт BaigeNews.kz. Этот вопрос рассматривается в новом налоговом кодексе. По предварительным подсчётам, стоимость бензина увеличится на 14 тенге за литр.

"В рамках нового налогового кодекса этот вопрос обсуждается. Он будет рассматриваться в комплексе вместе с налогом на роскошь. Обсуждается вариант переноса транспортного налога в стоимость акциза на бензин. Но здесь надо внимательно подходить, поэтому мы сделаем дифференцированно. Один из вариантов обсуждения – упразднить транспортный налог для автомобилей, объём двигателей которых не превышает 3,5-4 литра. Расчёты ещё дополнительно проводятся", - сказал вице-министр.

Он добавил, что в Казахстане ежегодно собирают около 80 миллиардов тенге транспортного налога, и его могут перенести на стоимость бензина. При таком раскладе цена бензина вырастет на 14 тенге за литр.