Наказание живодёру из Актау могут ужесточить

Фото: BaigeNews.kz

Приговор в отношении жителя Актау, который издевался над котёнком и получил за это наказание в виде 60 часов общественных работ, может быть пересмотрен, передаёт BaigeNews.kz.

Несколько дней назад известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков в своём Facebook выразил возмущение по поводу того, что 35-летний житель Актау Дамир Ордабаев, который прыгнул на голову котёнку и изувечил его, получил "неадекватно мягкое наказание".

"Почему же прокуратура Актау вменила садисту всего лишь проступок (статья 316 часть 1 УК)? МВД сообщило, что живодёр был пьян. Куда прокурор дел это отягчающее обстоятельство? Почему судья Кызылбаева на все эти нарушения закрыла глаза? Как бросивший вызов обществу преступник получил от неё жалкие 60 часов махания метлой? Да кто такой Ордабаев? Почему прокуроры и судьи так ему потворствуют?" - задавался вопросами адвокат.

Как оказалось, Утебеков написал в прокуратуру Актау о незаконности вынесенного судом приговора. В ответ он получил письмо, в котором сообщается о внесении апелляции на предмет отмены приговора живодёру.

"Это победа зоозащиты и просто всех людей с сердцем! Ребята, спасибо за поддержку! Мы добились своего!" - написал адвокат в Facebook и опубликовал скрин письма прокуратуры Актау.



