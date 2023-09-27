  • 27 Сентября, 17:03
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Находится под подпиской о невыезде: Самату Абишу не планируют менять меру пресечения

Сегодня, 13:40
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CentralAsia.media Сегодня, 13:40
Сегодня, 13:40
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Фото: CentralAsia.media

Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса высказался по делу Самата Абиша – его подозревают в превышении должностных полномочий в период январских событий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Дело Самата Абиша находится на этапе расследования, и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом иную информацию разглашать нельзя. Самат Абиш под подпиской о невыезде, он в Казахстане. Правовой статус не знаю, уголовное дело я не знаю, но в отношении него возбуждено (уголовное дело - ред) по факту превышения должностных полномочий в период январских событий", - сообщил Чиндалиев.

По его словам, следствие не опасается возможного побега Самата Абиша из страны.

"Это, наверное, следственные органы определяют, исходя из своих каких-то характеристик, следственных действий. Они, наверное, уверены, что он не сбежит. Наверное, он своих обязательств, которые имеет по закону перед органами расследования, не нарушает. Поэтому вопрос о том, чтобы ему вменить другую меру пресечения, пока не стоит", - заявил замгенпрокурора.

Специальные прокуроры Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".

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