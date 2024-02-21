Находился в розыске 14 лет: иностранца задержали в Шымкенте

Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте. Мужчину выявили сотрудники миграционной службы Туранского РУП в ходе проведения рейдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Шымкента.

"В 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении него было заведено уголовное дело", - сообщили в полиции.

За нарушение законодательства РК в области миграции мужчина привлечен к ответственности по статье 517 КоАП. В настоящее время он депортирован в свою страну.