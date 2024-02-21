Находился в розыске 14 лет: иностранца задержали в Шымкенте
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
132Фото: baigenews.kz
Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте. Мужчину выявили сотрудники миграционной службы Туранского РУП в ходе проведения рейдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Шымкента.
"В 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении него было заведено уголовное дело", - сообщили в полиции.
За нарушение законодательства РК в области миграции мужчина привлечен к ответственности по статье 517 КоАП. В настоящее время он депортирован в свою страну.
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