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Находился в розыске 14 лет: иностранца задержали в Шымкенте

Сегодня, 11:19
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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Фото: baigenews.kz

Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте. Мужчину выявили сотрудники миграционной службы Туранского РУП в ходе проведения рейдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Шымкента.

"В 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении него было заведено уголовное дело", - сообщили в полиции.

За нарушение законодательства РК в области миграции мужчина привлечен к ответственности по статье 517 КоАП. В настоящее время он депортирован в свою страну.

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