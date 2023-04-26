Начавшийся из-за свечи пожар чуть не оставил без жилья 8 человек

Фото: ДЧС Актюбинской области

Пожар вспыхнул в жилом двухэтажном доме в посёлке Шубаркудук Актюбинской области. Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, домовладельцы зажгли масляные свечи и оставили их без присмотра, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате оперативных действий прибывших на место спасателей из соседней квартиры были спасены восемь человек, в том числе один ребёнок. В тушении пожара были задействованы пять спасателей личного состава и пожарная техника", — говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.