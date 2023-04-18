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  • Начался приём заявок на участие в конкурсе социальной ответственности бизнеса "Парыз"
industrialpark.com Вчера, 11:05
968
Вчера, 11:05
968
Фото: industrialpark.com

Начался приём заявок на участие в конкурсе социальной ответственности бизнеса "Парыз"

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана объявляет о старте конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз-2023", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Конкурс направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей корпоративной социальной ответственности перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения. Он проводится ежегодно в два этапа: на региональном и республиканском уровнях, по четырём номинациям:

  • "Лучшее социально ответственное предприятие",
  • "Лучшее предприятие в области охраны труда",
  • "Лучший коллективный договор",
  • "За вклад в экологию".

Также есть специальная премия "Лучший социальный проект года".

Участие в конкурсе бесплатное. Претенденты на звание лауреата оформляют и представляют материалы на бумажном и электронном носителях местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы.

В свою очередь министерство труда и соцзащиты населения призывает всех предпринимателей страны активно принять участие в конкурсе.

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Вчера, 11:05
968
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