Начался приём заявок на участие в конкурсе социальной ответственности бизнеса "Парыз"

Фото: industrialpark.com

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана объявляет о старте конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз-2023", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Конкурс направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей корпоративной социальной ответственности перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения. Он проводится ежегодно в два этапа: на региональном и республиканском уровнях, по четырём номинациям:

"Лучшее социально ответственное предприятие",

"Лучшее предприятие в области охраны труда",

"Лучший коллективный договор",

"За вклад в экологию".

Также есть специальная премия "Лучший социальный проект года".

Участие в конкурсе бесплатное. Претенденты на звание лауреата оформляют и представляют материалы на бумажном и электронном носителях местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы.

В свою очередь министерство труда и соцзащиты населения призывает всех предпринимателей страны активно принять участие в конкурсе.