Наблюдается замедление экономического роста Казахстана - Абылкасымова

Фото: pixabay.com

Ситуацию в финансовом секторе Казахстана и перспективы его развития оценила председатель АРРФР РК Мадина Абылкасымова, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году финансовый сектор развивается в сложных макроэкономических условиях. Обострение геополитической ситуации, нарушение глобальных цепочек поставок, а также рост цен на энергоносители привели к ускорению роста мировой инфляции до многолетних максимумов и замедлению роста глобальной экономики", - отметила она.

Ответной реакцией регуляторов стало ужесточение денежно-кредитных условий. Повышение ставок ключевых экономик мира снизило привлекательность развивающихся рынков для инвесторов и привело к оттоку капитала с данных рынков.

"Высокие цены на сырьевые товары оказывают поддержку экономическому росту Казахстана и доходам бюджета. Экспорт товаров за девять месяцев увеличился на 48 процентов до 64 миллиардов долларов, что позволило впервые с 2015 года обеспечить профицит счёта текущих операций. Вместе с тем, под воздействием внешних шоков наблюдается замедление экономического роста Казахстана до 2,8 процента в сравнении с четырьмя процентами в 2021 году", - сказала Абылкасымова.

По её словам, высокая внешняя инфляция на фоне положительного фискального импульса способствовала значительному ускорению инфляции в Казахстане до 18,8 процентов по итогам октября. Для сдерживания роста цен Национальный банк в течение 2022 года поэтапно повышал базовую ставку до текущего уровня 16 процентов.

"Снижение экономической активности, а также ускорение инфляции и ужесточение денежно-кредитных условий оказывают давление на все сектора финансового рынка, в особенности на фондовый рынок и банковский сектор. На рынке ценных бумаг с начала года произошло сокращение совокупной капитализации казахстанского фондового рынка на 16 процентов до 37,3 триллиона тенге или 41 процента к ВВП", - рассказала председатель АРРФР РК.

Повышение базовой ставки увеличило стоимость фондирования по всем долговым ценным бумагам, как корпоративным облигациям, так и государственным ценным бумагам. Это снизило доступность привлечения частного долгового финансирования, в особенности для субъектов МСБ.

Кроме того, повышение рыночных ставок привело к отрицательной переоценке финансовых инструментов, находящихся в портфелях финансовых организаций.