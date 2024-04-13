На всех водохранилищах страны продолжаются круглосуточные дежурства

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева рассказала о ситуации на водохранилищах страны к этому часу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, в Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1176 сантиметров, за сутки он вырос на 138 сантиметров. Обстановка в регионе остаётся напряжённой. Специалисты проводят работу по пропуску воды.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильная.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 79%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 95%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу производятся природоохранные попуски. В целом водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырёх крупных водохранилищ составляет 73%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, ещё не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Её прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%, пик паводка в регионе прошёл. Обстановка стабильная.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошёл. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.